A limpeza de canaletas e bueiros pela Secretaria de Obras está sendo intensificada no município - Foto Decom/Divulgação

Publicado 27/11/2022 20:56

Itaperuna – As chuvas que castigam o interior do Estado do Rio de Janeiro têm causado problemas em alguns municípios do Norte/Noroeste Fluminense; recentemente, o rio Muriaé, em Itaperuna, chegou a colocar moradores das regiões ribeirinhas em riscos, sendo orientados a procurar abrigos em casas de parentes, segundo o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura.

Houve alagamentos em algumas ruas, a maioria dos casos por causa de bueiros entupidos; para evitar repetição, a prefeitura tem realizado trabalho de desobstrução e limpeza das redes de esgoto, bueiros e valões, pontuados como essenciais para prevenção aos alagamentos. No final da semana, as equipes da Secretaria de Obras atuaram no bairro Niterói.

As ações terão desdobramentos, mas moradores, principalmente das regiões de maior incidência de alagamentos, estão sendo orientados a evitar jogar lixos em vias públicas, as principais causas de obstruções de canaletas e entupimentos das galerias de águas pluviais; outro gerador dos problemas detectado durante a limpeza foi grande quantidade de terra acumulada.

As chuvas continuam, mas, de acordo com a Secretaria de Defesa Civil e Ordem Pública, o órgão permanece em alerta, preparado para qualquer eventualidade e também disponibiliza sistema de alarme por meio de SMS: “basta enviar um SMS para o número 40199 informando o CEP (só os números, sem pontos e traços)”.

A iniciativa do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) de buscar a implantação do novo serviço, através da adesão do município ao sistema nacional Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), visa ampliar os canais de atendimento à população, que também tem à disposição o WhatsApp (22) 38246334 e o número 193, do Corpo de Bombeiros.