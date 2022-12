Equipe do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos está atuando com base no que a campanha nacional prevê - Foto Decom/Divulgação

Publicado 14/12/2022 13:54 | Atualizado 14/12/2022 14:00

Itaperuna – A grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, proposta pelo Ministério da Saúde, através da ação “Dezembro Vermelho”, continua intensificada em Itaperuna, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro desde o início do mês.

A campanha chama atenção para a prevenção, ressaltando que “pacientes soropositivos, que têm ou não Aids, podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção”.

A sugestão primária é fazer o teste e se proteger em todas as situações, com foco na lei federal 13.504, de 2017, que define prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV; o texto resume que “todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento com os medicamentos antirretrovirais (coquetel), impedindo que o vírus se replique dentro das células que a imunidade caia e que a Aids apareça”.

As observações têm sido massificadas em Itaperuna, seguindo inúmeras atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV/Aids e às demais IST, “em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais”.

A Secretaria de Saúde do município pontua: “durante todo o mês de dezembro, estamos realizando uma série de ações para alertar a população sobre a importância do controle da transmissão da infecção, de novas medidas de prevenção, tratamentos e, principalmente, do combate ao preconceito àqueles que vivem com o HIV”; para tanto, o órgão enumera informações que considera fundamentais.

“O Centro de Saúde Dr. Raul Travassos (Rua Dez de Maio, 893, Centro, com atendimentos de segunda à sexta-feira) possui uma equipe médica multidisciplinar e um corpo administrativo capazes de atender a população”, assinala a secretaria apontando os serviços disponibilizados: “consultas médicas; acompanhamentos psicológico e nutricional; assistência social; profilaxia Pós-Exposição Sexual (PEP); dispensação de antirretrovirais”.