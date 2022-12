O Departamento de Comunicação publica ilustração chamando atenção para o evento da Educação - Foto Decom/Divulgação

Publicado 11/12/2022 15:33

Itaperuna – Com todos os detalhes definidos em edital publicado no portal da prefeitura, a Secretaria de Educação de Itaperuna (RJ) encerra nesta segunda-feira (12) inscrições para a realização de processo seletivo nas funções estratégicas de gestão das unidades escolares da rede municipal de ensino.

De acordo com a publicação, “as inscrições das chapas deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da prefeitura, até as 17h do dia 12/12/2022”; elas serão compostas de diretor geral para todas as escolas participantes; adjunto para cada turno de funcionamento; orientador pedagógico para cada turno de funcionamento.

Para candidato diretor geral e Adjunto os candidatos devem possuir diploma de Licenciatura em Pedagogia, ou possuir diploma de Licenciatura em qualquer área de conhecimento acrescido de pós-graduação lato sensu em Gestão Escolar; outra exigência é ter cumprido o período probatório.

Também, os candidatos precisam ter experiência mínima de cinco anos de efetivo exercício na Educação Básica de Itaperuna, como servidor efetivo; ser servidor ativo na carreira do Magistério nos cargos de professor do quadro permanente da prefeitura; estar em exercício funcional; e ter disponibilidade para cumprimento da jornada de trabalho de oito horas diárias, entre outros requisitos.

O Departamento de Comunicação (Decom) posta que o edital prevê ainda que o processo seletivo será realizado em cinco etapas: “Inscrição das chapas por unidade escolar; Consulta Pública à Comunidade Escolar; Curso de Formação para diretores gerais e adjuntos eleitos; Avaliação para validação da competência técnica; Plano de Trabalho”.

Outros detalhes são que “somente serão abertas inscrições para as escolas municipais com mais de 100 alunos matriculados; e o período de atuação da chapa eleita será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período”. Somente poderá participar da eleição um responsável por aluno menor de 14 anos matriculado.