Prefeitura prioriza recuperação de estradas vicinais, por meio das Secretarias de Obras e de Agricultura - Foto Decom/Divulgação

Publicado 05/12/2022 20:51

Itaperuna - Recuperação de estradas vicinais, desobstrução de ruas, retirada de barro e lama, escoamento de águas em locais alagados estão sendo executados pelo governo municipal de Itaperuna, um dos municípios da Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro que sofreram com as chuvas dos últimos dias; as ações são realizadas em conjunto pelas secretarias de Agricultura e de Obras.

A Defesa Civil municipal está monitorando o tempo e informa que o Rio Muriaé entrou em sua cota de atenção, na tarde de sábado e, mesmo a chuva tendo diminuído neste início de semana, a população deve ficar atenta, principalmente nas áreas de encosta.

Voltando a chover forte, há riscos de possíveis deslizamentos, encharcamento do solo e áreas com probabilidade de desmoronamento. De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom), a prioridade do governo tem sido recuperar estradas vicinais e outras ações em localidades que neste primeiro momento, necessitam de urgência.

Independente das medidas emergenciais, a Secretaria de Obras mantém reparo na rede de esgoto do bairro Cidade Nova, ressalta o Decom, pontuando: “a prefeitura realiza uma série de trabalhos que estão mudando para melhor a vida da população; na última quarta-feira (30), a equipe de saneamento básico fez reparos na rede de esgoto do bairro Cidade Nova e dá continuidade em outros pontos”.

Os estragos causados pelas últimas chuvas foram menores do que os provocados no início de novembro e já são reparados; porém, o Decom assinala que o cuidado com o município acontece durante todo o ano: “a prefeitura tem realizado ações de limpeza, desobstrução do esgoto, troca de lâmpadas e calçamento na região; o objetivo é dar maior qualidade de vida aos moradores dos bairros”.