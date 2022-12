Em alguns pontos do município a vegetação cresceu rapidamente, merecendo atenção especial - Foto Decom/Divulgação

Publicado 08/12/2022 14:47

Itaperuna – A recuperação das estradas vicinais, prejudicadas pelas chuvas, principalmente nos últimos 15 dias, já está avançada em Itaperuna; porém, o crescimento rápido da vegetação no período também está recebendo atenção especial do Departamento de Limpeza Urbana, em ação conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom), “visando manter a comodidade e qualidade de vida dos moradores, e melhorar o acesso em lugares onde o excesso de mato acaba atrapalhando a passagem, foi direcionada uma grande equipe para a parte alta do centro da cidade”.

O Decom observa que o período de chuva é comum que a vegetação cresça mais rapidamente e a demanda dos órgãos que cuidam de limpeza: “nessa quarta-feira (07), já na finalização, a equipe foi direcionada para o Marcatempo (próximo a Loja Maçônica Fraternidade Nova Esperança, seguindo para o beco da antiga barraca do Xanote)”, aponta.

Há cerca de uma semana, por meio de mutirão, os trabalhos são realizados: “de tempos em tempos fazemos a manutenção do morro; tem alguns pontos que se o mato invadir fica ruim de passar; mas, quando chega o período de chuva assim, onde o mato cresce mais rápido em qualquer ponto da cidade, damos uma atenção maior, a prevenção é melhor”, explica o secretário de Desenvolvimento Urbano, Alexandre Pereira da Silva.

Independente do mutirão de agora, o Decom ressalta que “as equipes estão pelos quatro cantos da cidade levando serviço de qualidade à população”; um dos exemplos citados é o bairro Cidade Nova, que acaba de receber limpeza dos calçadões das Avenidas Presidente Dutra e Luis Eugênio Monteiro de Barros, além da praça em frente à rodoviária.