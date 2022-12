No bairro Cidade Nova o acúmulo de lama é muito grande e a equipe desenvolve trabalho intenso - Foto Decom/Divulgação

Publicado 13/12/2022 16:09

Itaperuna – Independente das obras de infraestrutura que executa em diversas ruas de bairros e distritos, o governo de Itaperuna (RJ) realiza mutirão para serviço de emergência em locais afetados pelas chuvas intensas deste início de mês; o acúmulo de lama em vias públicas é um dos principais problemas.

Os trabalhos são executados pela Secretaria de Obras e estão intensificados, embora tivesse voltado a chover na tarde desta terça-feira e haja previsão de pancadas fortes à noite, segundo o Climatempo; as últimas ocorrências provocaram o acúmulo de barro em algumas ruas, impedindo a passagem das pessoas, principalmente no bairro Cidade Nova.

“Visando melhorias no município de Itaperuna e melhor qualidade de vida da população, a Secretaria de Obras possui um serviço de emergência após a ocorrência de chuvas intensas quando essas acumulam excesso de barro em algumas ruas, impedindo a passagem das pessoas”, resume o Departamento de Comunicação (Decom).

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Alexandre Pereira da Silva, explica que um mutirão de limpeza e uma máquina estão direcionados a remoção de barro: “essa medida evita maiores problemas em caso de mais chuvas; nosso objetivo é prevenir e, também, resolver os problemas que aparecem com a maior agilidade possível; temos uma equipe empenhada que sempre chega junto nessas horas”.