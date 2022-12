Secretário de Defesa Civil Major Luz tranqüiliza população, informando que nível do rio recuou 12 centímetros - Foto Decom/Divulgação

Secretário de Defesa Civil Major Luz tranqüiliza população, informando que nível do rio recuou 12 centímetros Foto Decom/Divulgação

Publicado 23/12/2022 11:55

Itaperuna – Depois de praticamente duas semanas de intranqüilidade, com chuvas intensas que alagaram várias ruas e ameaçaram o Rio Muriáe de transbordamento, Itaperuna (RJ) volta a ter clima de tranquilidade, segundo o secretário de Defesa Civil, Major Luz: “a partir de meia noite dessa quinta-feira, o rio teve um decréscimo de 12 cm, voltando praticamente à sua canalha normal”, inform.

Desde o último dia 13 vinha chovendo no município, deixando ruas e avenidas alagadas, principalmente na semana passada, quando a Defesa Civil chegou a registrar 61.6mm em apenas 24 horas de chuva, colocando o Rio Muriaé na cota de atenção; um trecho da Avenida Cardoso Moreira no Centro da cidade ficou intransitável, mas logo a água foi escoada.

Embora a chuva tivesse dado uma trégua, no início desta semana a situação voltou a preocupar, agravada pelo temporal na Bacia Hidrográfica do Rio Carangola (em Minas Gerais) e do Muriaé que, em Itaperuna, atingiu a cota de transbordo, indo a 4,10cm. Na manhã de ontem, a Defesa Civil divulgou, através do Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, que grande volume de água deveria chegar às próximas 12 horas, com possibilidades de o rio transbordar a partir da madrugada de hoje.

A população ribeirinha foi orientada a continuar em alerta quanto à elevação do nível do rio, bem como aquelas localizadas em áreas vulneráveis, as encostas; porém, quanto ao rio a preocupação diminuiu, permanecendo, no entanto, de acordo com a secretaria, “em relação a deslizamentos de massas, uma vez que existe um risco geológico moderado no município”.

Na manhã desta sexta-feira, o Major Luz tranqüilizou a população, informando que a possibilidade de o rio transbordar está afastada: “houve decréscimo de 12 cm no nível do Muriaé, o Carangola também diminui e a tendência e replicar ainda mais favorável no nosso município”.

O secretário afirma que o acompanhamento é mantido pela Defesa Civil, e não há notícia de desabrigado nem desalojado ou de qualquer outra ocorrência que possa ter impactado negativamente no município; no entanto, orienta que, caso haja necessidade, está disponibilizado o número do WhatsApp do órgão: 3824-6334.