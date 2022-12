O trabalho de limpeza pública visa também evitar aparição de bichos que prejudicariam a saúde da população - Foto Decom/Divulgação

Publicado 21/12/2022 16:37

Itaperuna – Cuidar literalmente da saúde do município e do bem estar da população são pontuados na política pública do governo de Itaperuna (RJ) por meio da Secretaria de Obras e a de Saúde. No primeiro caso, um exemplo é a manutenção de capina e roçada na beira da pista do bairro Caiçara; no outro, as ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Postagem do Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura assinala que uma equipe da Secretaria de Obras iniciou trabalho de capina e limpeza, segunda (19), no Caiçara e continuará por todos os principais pontos do bairro até o final da semana. “A limpeza do município reflete o cuidado que temos com ele e com a população”, resume o secretário de Desenvolvimento Urbano, Alexandre Pereira da Silva.

Na opinião do secretário, “a iniciativa também evita a aparição de bichos que prejudicariam a saúde dos Itaperunenses”. A preocupação demonstrada por Alexandre Pereira é refletida nas ações permanentes da Secretaria de Saúde, com o apoio da Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS), no combate ao Aedes aegypti.

Os agentes atuam indo às residências para realizar inspeções de quintais, coberturas de caixas d´água, desratização, máquinas costais e Ultra Baixo Volume (UBV) em aplicações de defensivos nas áreas com índice alto e notificações positivas de dengue; há ainda trabalho de telamento em caixas de água.

Nas investidas, a população é orientada a ser parceira no combate ao mosquito transmissor; a secretária, Adriana Levone, sugere que “cada cidadão precisa fazer a sua parte, cuidando do quintal e da residência, não deixando água parada em possíveis reservatórios, que serão utilizados pelo Aedes aegypti”, e reforça: “esta é uma luta de todos contra o mosquito”.