A esposa Maria Julia acompanhou Murillo Gouvêa, para quem receber o diploma foi motivo de orgulho - Foto Divulgação

A esposa Maria Julia acompanhou Murillo Gouvêa, para quem receber o diploma foi motivo de orgulho Foto Divulgação

Publicado 16/12/2022 21:10 | Atualizado 16/12/2022 21:16

Itaperuna – Desenvolvimento, inclusão e agricultura de todo o estado do Rio de Janeiro, em especial no Norte/Noroeste Fluminense são as principais pautas do deputado federal Murillo Gouvêa, eleito com 49.921 votos; ele recebeu o diploma acompanhado da esposa, Maria Julia Herge, e do pai e prefeito de Itaperuna, Alfredo Marques.

A solenidade aconteceu na manhã desta sexta-feira (16), no Teatro Municipal, no centro do Rio, onde o governador reeleito Cláudio Castro e seu vice, Thiago Pampolha, estiveram reunidos com o senador Romário e os deputados federais e estaduais eleitos.

O Norte/Noroeste é o berço político de Gouvêa, que iniciou sua carreira política como secretário de Governo e a partir de fevereiro de 2023 assume o primeiro mandato; emocionado, ele afirma que receber o diploma de deputado foi um motivo de orgulho.

“Tudo que construí ao longo deste ano e que seguirei realizando nos próximos anos quando começar a colocar o meu trabalho em ação começa aqui”, resumiu, justificando: “esse diploma mostra que a minha candidatura foi escolhida pelo povo".

A diplomação é um ato que atesta que o candidato eleito pela vontade popular está apto a tomar posse no cargo. Além do governador e do vice, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) diplomou 46 deputados federais e 70 estaduais, senador Romário e os suplentes de senador Bruno Bonetti e Andrea Fontes.