Ações realizadas esta semana no bairro Vinhosa, pela Secretaria de Obras, atenderam a solicitações de moradores - Foto Decom/Divulgação

Publicado 28/12/2022 16:21 | Atualizado 28/12/2022 16:27

Itaperuna – “Obras para todo lado” é um dos indicativos divulgados pelo governo de Itaperuna, desde quando o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Paulão) assumiu; a prefeitura cuida da infraestrutura, não apenas tapando buracos causados pelas chuvas, mas, também asfaltando.

Os trabalhos são realizados pela Secretaria de Obras que acaba de levar a Operação Tapa Buraco para o bairro Vinhosa, seguindo um cronograma de atendimento ao longo de todo o ano. Segundo o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, neste início de semana as equipe estão empenhadas em realizar inúmeras ações.

Entre as demandas estão operações tapa buraco, recomposição de paralelos, retirada de barro, desobstrução de esgotos e troca de manilhas quebradas em diversos bairros como Boa Fortuna, Fiteiro, Cehab (valão), Cidade Nova, Matinada e mutirão de limpeza no distrito de Raposo.

“O projeto que recupera ruas e avenidas da cidade está a todo vapor”, diz o Decom, adiantando que, até 2024, Itaperuna receberá novo asfalto em todos os seus bairros e distritos. A prioridade do momento é para situações mais urgentes provocadas pelas chuvas das duas últimas semanas.

A secretaria faz um apanhado das ordens de serviço mais urgentes para executar e, assim manter as melhorias no município. O Decom orienta que, “para solicitar um serviço basta entrar em contato através do WhatsApp da secretaria de obras pelo número (22) 99889-6388 e informar a situação juntamente com o endereço completo e nome do solicitante”.

Cumprindo mais uma etapa do “Asfalto na Rua”, o governo pavimentou na primeira quinzena de dezembro a Rua Antônio Jacomini, no bairro São Mateus: “estamos muito satisfeitos e felizes por terem olhado por nós aqui”, comentou Marcos Pimentel Machado, um dos moradores do bairro.