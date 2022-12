A equipe do Demut já instalou os novos equipamentos em um cruzamento no bairro Vinhosa - Foto Decom/Divulgação

A equipe do Demut já instalou os novos equipamentos em um cruzamento no bairro Vinhosa Foto Decom/Divulgação

Itaperuna - Ordem no trânsito e segurança para os pedestres são as principais funções da sinalização definem a iniciativa do governo de Itaperuna (RJ), por meio do Departamento de Trânsito (Demut) de instalar novos semáforos no bairro Vinhosa; os equipamentos foram colocados no cruzamento das ruas Vinhosa, Sebastião Vasoncelos, Joaquim Caetano Queres e Benedito Nicolau.

A informação é do Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, que em uma das postagens recentes justifica: “todo o nosso trabalho é pautado na importância que cada morador de Itaperuna possui no desenvolvimento da cidade; buscamos mostrar todos os passos da prefeitura e das secretarias para que você esteja por dentro de tudo que está acontecendo”.

A instalação dos semáforos está dentro das propostas por um trânsito mais organizado e seguro do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão); trata-se de sinais luminosos de controle de tráfego de veículos.

No cruzamento onde o Demut acaba de instalar os semáforos, é intensa não apenas a circulação de motorizados, mas, também, de pedestres e ciclistas. O equipamento é universal e, tradicionalmente, usa três cores: verde (aberto), amarelo (atenção) e vermelho (fechado).