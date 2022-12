Além de pinturas, são realizadas manutenções, que estão em fase de conclusão em três unidades - Foto Decom/Divulgação

Além de pinturas, são realizadas manutenções, que estão em fase de conclusão em três unidades Foto Decom/Divulgação

Publicado 31/12/2022 16:12

Itaperuna – A Secretaria de Educação de Itaperuna (RJ) pretende iniciar o ano letivo (em fevereiro) com todas as escolas da rede municipal pintadas. Os trabalhos já vêm sendo realizados e em três unidades já estão em fase de conclusão: “são elas Escola Municipal Theodomiro Coelho (Aeroporto); CIEP Brizolão 264 Henriett Morineau (São Mateus); e CIEP Brizolão 467 Henriett Amado (Boa Fortuna)”.

“A meta é que até o início das aulas todas as escolas recebam pintura e as manutenções necessárias”, reforça o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, apontando que, no quadro geral de demandas que o governo está cumprindo, há um saldo considerável.

“As nossas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Obras) estão pelos quatro cantos da cidade levando serviço de qualidade à população”, destaca o Decom, enumerando algumas das ações.

Entre os bairros e distritos são apontados Vale do Sol (capina e limpeza no valão); Cidade Nova (limpeza na Avenida Cori Pilar, roçada próximo ao Fórum, recomposição de paralelos após serviço de esgoto na Rua Aderbal Carneiro Terra); São Mateus (operação tapa buraco em diversas ruas).

Também constam da programação de ações Castelo (limpeza e capina no Cristo Redentor); Matinada (tampão de rede de esgoto na Avenida Santo Antônio); Cehab (capina e limpeza no valão e beira valão, retirada de barro na Rua Isidoro Cândid, rede de esgoto na Rua Raul Antônio Pontes, recomposição de paralelos na Rua Grimaldo Moreira Bastos).

O cronograma da semana foi concluído, beneficiando Aeroporto (retirada de terra em frente ao cemitério São José do Avaí); Raposo (mutirão de limpeza); Fiteiro (troca de manilha na Rua Maria Pereira Barreto); Pau ferro (limpeza e capina); João Bedim (limpeza e capina na Avenida João Bedim, próximo à academia Mutante); Retiro do Muriaé (limpeza e capina em diversas ruas); além de desobstrução de rede de esgoto em todos os bairros.