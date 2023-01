Secretaria de Saúde chama atenção para estrutura disponibilizada para tratamento pela prefeitura - Foto Decom/Divulgação

Secretaria de Saúde chama atenção para estrutura disponibilizada para tratamento pela prefeitura Foto Decom/Divulgação

Publicado 02/01/2023 17:21

Itaperuna – Incentivar a população a adotar cuidados com a saúde mental e emocional é a principal proposta do governo de Itaperuna, ao lançar a Campanha Janeiro Roxo e Branco, nesta segunda-feira (02); trata-se do mês de conscientização, prevenção e combate à Hanseníase.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a hanseníase é uma doença infecciosa, que pode levar a incapacidades físicas. “No entanto, o tratamento precoce assegura a cura doença; é gratuito e oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, ressalta, por meio do Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura.

Pela iniciativa municipal, os pacientes podem se tratar em casa, com supervisão periódica do Programa de Eliminação da Hanseníase do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos e as Unidades Básicas de Saúde; os setores estão preparados para auxiliar, proceder exames, ofertar orientações e iniciar o tratamento.

“Apesar de ser uma doença infecciosa, o tratamento promove a cura”, orienta a secretaria, destacando que a “Janeiro Roxo e Branco” chama a atenção da sociedade para as necessidades relacionadas à saúde mental: “o mês foi escolhido para o período da campanha por se tratar de um momento em que as pessoas estão mais reflexivas sobre a vida”.

A divulgação alerta que este momento pode despertar sentimentos como culpa, frustração e sensação de incapacidade e desencadear um quadro de ansiedade ou depressão. Está definido que o Programa de Saúde Mental cuida da promoção de ações voltadas à saúde mental.

Nesta linha estão relacionadas estratégias e diretrizes que visam prestar assistência às pessoas com necessidades de cuidado em saúde mental, através dos Centros de Apoio Psicossociais (CAPS). As atividades do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos estão sendo retomadas nesta segunda-feira.

A sede do órgão passou por reformas e adequações na parte elétrica, hidráulica e sanitária como; os investimentos foram feitos em iluminação de LED; acessibilidade; reformas do piso. O Decom observa: “obras trazem um pouco de transtorno; no entanto, o resultado final vale à pena; é para dar mais conforto aos usuários do Centro de Saúde”.