A cota de transbordo do rio Muriaé em Itaperuna é de quatro metros; na madrugada chegou a 4,45 - Foto Divulgação/Internet

Publicado 08/01/2023 12:40 | Atualizado 08/01/2023 13:29

Itaperuna – A cota de transbordo do rio Muriaé (4 metros) foi ultrapassada em Itaperuna na noite de ontem (07) e várias ruas do município estão inundadas. Às 08h deste domingo, o secretário de Defesa Civil, Major Aluísio Freitas Luz, informou que o nível sofreu acréscimo de 2 cm por hora durante a madrugada, mas considerou o tempo satisfatório.

“A notícia é boa, embora o nível do rio ainda continue subindo gradativamente”, resumiu o secretário, informando que a última medição, feita às 6h, apontou 4,45 metros: “por conta do transbordo, o trânsito na Avenida Senador Francisco Sá Tinoco (Beira Rio) está interditado na altura da pista de skate até próximo a academia Real Atlética”.

A chuva acumulada nas últimas 24 horas é de 5 mm; não há registros de desabrigados, desalojados ou qualquer outra ocorrência, até o momento, pontua a Defesa Civil que, ainda assim, mantém o alerta máximo para que as famílias que moram em áreas mais baixas continuem atentas e sob segurança.

O órgão diz ainda que está monitorando as bacias dos rios Muriaé e Carangola, e também a previsão do tempo para as próximas horas, o que, segundo tranqüiliza, não afeta significativamente o município de Itaperuna; para casos de emergência, o número do WhatsApp da Defesa Civil é 3824-6334; outra opção é se cadastrar ao serviço de alerta SMS pelo número 40199.