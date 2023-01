A plantação de mudas no início da semana deu continuidade a campanha proposta do prefeito Alfredão - Foto Decom/Divulgação

Publicado 06/01/2023 15:17 | Atualizado 06/01/2023 15:27

Itaperuna – “Uma cidade cada vez mais verde” é a orientações do prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão); e a Secretaria do Ambiente está cumprindo, tendo, na mais recente investida, no início da semana, coordenado o plantio de 10 mudas do tipo Pitanga, Jacarandá-de-Minas, Ipê e Murta, no bairro Corte de Pedras.

Por meio do Departamento de Comunicação (Decom), Alfredão argumenta: “sabemos dos benefícios das árvores, principalmente em nossa cidade que tem por costume temperaturas elevadas”. Em setembro, por ocasião do Dia da Árvore (21), a secretaria desenvolveu ações visando à conscientização e o respeito da preservação do meio ambiente.

Com participação de 100 estudantes da rede municipal, foi realizado plantio de mis de 100 mudas de ipê-roxo e ipê-amarelo, ao longo da Avenida Presidente Dutra, nos dois lados do calçadão. Naquela oportunidade, o prefeito reforçou, através do secretário Sérgio Zampiér, o objetivo de se deixar um legado verde para as próximas gerações itaperunenses.

Zampiér inclusive informou que todos os estudantes envolvidos na campanha receberiam certificado de Amigo da Natureza, com a identificação da árvore que eles plantaram. Em novembro, mais uma etapa da “por uma Itaperuna mais verde” foi cumprida, tendo prosseguimento no início deste mês.

Além da prioridade que dá ao plantio de árvores, a Meio Ambiente vem atuando em outras demandas consideradas importantes; uma delas foi o fim de um lixão que funcionava há quase 30 anos; o município passou a utilizar o aterro sanitário e substituiu a empresa de coleta de lixo por uma com mais veículos e melhor estrutura de trabalho.