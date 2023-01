Na manhã deste sábado o secretário, Major Luz, alertou moradores da região ribeirinha a ficarem atentos - Foto Reprodução/Vídeo

Publicado 07/01/2023 20:40

Itaperuna – O rio Muriaé atingiu a cota de transbordo em Itaperuna, na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, alagando ruas das áreas mais baixas da região ribeirinha; a Secretaria de Defesa Civil do município já estava em alerta acenando para essa possibilidade desde ontem (06).

Na manhã deste sábado (07) o secretário, Major Luz, gravou um vídeo, informando: “devido às fortes chuvas que atingiram o município e região na noite de ontem, 06 de janeiro, bateremos, nas próximas horas, a cota de transbordo do rio Muriaé”.

Em seguida, o secretário orientou para que os moradores, principalmente os ribeirinhos, ficassem atentos às informações atualizadas pelas redes sociais da prefeitura e, caso necessário, buscassem local seguro; muitos buscaram lugares seguros em casas de familiares.

A Defesa Civil continua de prontidão, dando assistência a todos os que solicitam, e orienta que as solicitações podem ser feitas pelo número do WhatsApp 3824-6334; também há a opção de se cadastre ao serviço de alerta SMS pelo número 40199. Até o momento o órgão não divulgou novas informações.

A Defesa Civil também monitora o tempo; de acordo com a mais recente previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de chuva até segunda-feira (09), porém, em menor quantidade; com isto, a tendência é o nível do Mutiaé começar a diminuir desde a madrugada.