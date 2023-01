Prefeito Alfredão está à frente do Gabinete da Crise e mobilizou todo o governo para atender a quem necessitar - Foto facenook/Divulgação

Publicado 09/01/2023 14:21 | Atualizado 09/01/2023 15:52

Itaperuna – Depois de um final de semana de muita tensão, com mais de 25 desalojados e apreensão por conta do início da enchente provocada pelo Muriaé, a população de Itaperuna (RJ) amanheceu mais tranqüila com o recuo do rio; ontem à tarde a cota estava em 4,62, com possibilidade de chegar a cinco metros na madrugada; mas foi a 4,80 e começou a baixar.

A tendência é continuar diminuindo, principalmente, porque na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, o nível do rio está recuando desde o final da noite e, mesmo ainda chovendo durante a madrugada, a previsão é de que possa atingir a calha normal neste início de semana; inclusive, alguns moradores desabrigados já começam a limpar as casas atingidas.

A Secretaria de Saúde montou estrutura especial para manter o cronograma de vacinação contra Covid-19 e outros tipos de imunização; mas houve necessidade de suspender marcação de consultas em algumas unidades.

A secretária Adriana Livine explica que, que devido às cheias do rio dentro do perímetro urbano, o atendimento nesta segunda-feira à população está suspenso no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos; Farmácia Popular; Capsi; e Centro Administrativo.

“As consultas agendadas para o Centro de Saúde serão remarcadas, automaticamente, para o dia 23 deste mês”. Apesar de o rio estar baixando, há muitas ruas intransitáveis, prejudicando a coleta de lixo.

O jornal foi informado que o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), está à frente do Gabinete de crise e pontua que mobilizou todo o governo para ajudar a diminuir o transtorno e atender a quem estiver necessitando no que for preciso.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, Major Luz, a equipe do órgão está de plantão 24 horas monitorando toda a situação e as bacias dos rios Muriaé e Porciúncula, além da previsão do tempo para as próximas horas que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda é de chuva, porém menos intensa. O número do WhatsApp da Defesa Civil é 3824-6334.