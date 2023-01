Secretário de Obras, vice-prefeito, secretário de Defesa Civil e o de Meio Ambiente estão atentos ao nível do rio - Foto Decom/Divulgação

Publicado 08/01/2023 21:55

Itaperuna - A expectativa de que o volume de água que chegaria ao rio Muriaé do final da tarde para a noite, vinda também da bacia do Carangola, não afetaria significativamente Itaperuna (RJ), não prevaleceu; de 4,45 cm na parte da manhã deste domingo (08), a cota chegou rápido a 4,62 cm à tarde, podendo chegar a cinco metros na madrugada, dentro do acumulado de chuva de 5 mm.

Até então não havia desabrigado; mas, a volta das chuvas fortes nas regiões da Mata Mineira e Noroeste fluminense contribuíram para acelerar o aumento na cota do rio no município e um dos locais mais prejudicados foi o distrito de Retiro; 26 pessoas foram desalojadas e estão em abrigo improvisado pela Secretaria de Assistência Social na Escola Estadual José Garcia de Freitas.

Segundo o Secretário de Defesa Civil, Major Aluísio Freitas Luz, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva forte de 30 a 60 milímetros para as próximas 24h; com isso, é admitida a possibilidade de a velocidade de aumento do nível do rio passar de 2 cm por hora para 5; o major Luz avaliou as estratégias no Gabinete de Crise, juntamente com os secretários de Fazenda, Obras, Meio Ambiente, vice-prefeito e o deputado federal Murillo Gouvêa.

“Estamos trabalhando com todas as possibilidades e reforçamos orientação a população que reside próximo das encostas, principalmente a ribeirinha, para buscar lugar mais seguro durante este período”, volta a afirmar o major Luz.

O deputado Murillo Gouvêa (União Brasil), que é de Itaperuna e assume para o primeiro mandato em fevereiro, está acompanhando a situação; durante a reunião na Secretaria da Defesa Civil, ele antecipou que uma de suas prioridades será buscar recursos para todo o Noroeste, que padece anualmente com as chuvas nesta época; para tanto, o parlamentar já solicitou um relatório com as demandas do município relacionadas às cheias.

O trânsito na Avenida Senador Francisco Sá Tinoco (Beira Rio), no Centro, continua interditado. O secretário de Defesa Civil reforça que a equipe da do órgão se mantém de plantão 24 horas monitorando toda a situação e as bacias dos rios Muriaé e Porciúncula, além da previsão do tempo para as próximas horas; “o número do WhatsApp é 3824-6334, alem da opção de se cadastrar ao serviço de alerta SMS pelo número 40199”.