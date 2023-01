Com auxílio de caminhão-pipa, equipe da Secretaria de Obras trabalha na limpeza de ruas no bairro do Retiro - Foto Decom/Divulgação

Com auxílio de caminhão-pipa, equipe da Secretaria de Obras trabalha na limpeza de ruas no bairro do Retiro Foto Decom/Divulgação

Publicado 12/01/2023 17:43

Itaperuna – Chuva forte no início da tarde desta quinta-feira (12) na localidade do Valão do Cágado, em Itaperuna (RJ) fez o nível do valão da Cehab aumentar e há ameaça de transbordar. A Secretaria de Defesa Civil está alertando os moradores das imediações a levantarem os móveis, para não serem surpreendidos.

O secretário de Defesa Civil, major Luz, acredita que logo a situação se normalize na localidade, da mesma forma que em todo o município: “a equipe da Defesa Civil acionou o gabinete de crise e continua monitorando as bacias dos rios Muriaé e Carangola; o quadro é bastante satisfatório e, se Deus quiser, logo irá melhorar ainda mais”, avalia o major Luz.

O rio Muriaé amanheceu no nível de 4,26 cm nesta quinta-feira (12): “se tudo acontecer dentro do previsto, até o final da noite, ou na madrugada, o rio chegará à cota normal de quatro metros”, admite o secretário.

No distrito de Retiro do Muriaé, a região mais atingida do município, onde 28 famílias foram desalojadas, a Secretaria de Obras já limpa as ruas, com auxílio de um caminhão-pipa; moradores começam a limpar as casas para retornarem; também as ruas da cidade e distritos começaram a ser liberadas para o trânsito.

O secretário Luz ressalta que logo, os trabalhos também chegarão a todos os bairros atingidos; ele orienta que a Defesa Civil voltou ao horário normal de atendimento, de 08h às 13h; mas continua atendendo 24h pelo telefone; o número do WhatsApp é 3824-6334.

%MCEPASTEBIN%