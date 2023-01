Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social esteve em Itaperuna fazendo levantamento da situação - Foro Decom/Divulgação

Publicado 11/01/2023 14:44

Itaperuna – De 4,70 cm na noite de ontem (10), o nível do rio Muriaé amanheceu em 4,30 na cidade de Itaperuna (RJ) e continua diminuindo; o trânsito já está liberado em toda extensão da Avenida Senador Francisco Sá Tinoco (Beira Rio) e o atendimento volta à normalidade no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos.

Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, major Luz, o monitoramente continua e as informações são satisfatórias; as 28 famílias desalojadas recebem total apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social – são todas do distrito de Retiro do Muriaé, a região mais afetada.

Ontem, o município recebeu a visita de representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por determinação do governador Cláudio Castro, para fazer levantamento da situação; o panorama foi passado pela secretária municipal de Assistência Social, Martha Valéria, expondo detalhes sobre as famílias atingidas.

As autoridades também visitaram o abrigo no distrito de Retiro do Muriaé e conversaram com as famílias acolhidas; o objetivo foi providenciar apoio, reforçando o que o governo municipal já oferece.

Para os municípios que mais foram afetados, o Estado está disponibilizando programas como Aluguel Social e Recomeçar e distribuindo cestas básicas, kits de higiene e limpeza, água e colchões, de acordo com as necessidades específicas de cada região.

Estiveram em Itaperuna Letícia Guimarães, Superintendente de Proteção Social Especial; Diogo Bastos, Superintendente de Proteção Social Básica; Pedro Merlo, Subsecretário de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); e Graziela Quaresma, Assessora Técnica do cartão Recomeçar.

Para receber ajuda, quem estiver em dificuldade causada pelas fortes chuvas e alagamentos, a orientação é procurar uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

Os endereços são: Rua São João Vicente, n° 92, Castelo, Whastapp 3824 1755; Rua Jaime Porto, 44, Niterói, 3824 3236; Avenida Porto Alegre, 1000, Cidade Nova, 3823-6471; Rua Eliane Andrade Montovani, 49, Vinhosa, 3824 6409; Avenida Boa Fortuna, 142, Boa Fortuna, 3823 7253; Rua Firmino de Souza Aguiar, 222, Cehab, 3823-6582.