Tenda do programa fica no calçadão da Avenida Cardoso Moreira, próximo à Concha Acústica Foto Decom/Divulgação (arquivo)

Publicado 13/01/2023 13:46

Itaperuna – Inaugurado no dia seis de agosto do ano passado em Itaperuna (RJ), o Café do Trabalhador oferece kit com café, pão amanteigado, fruta e uma bebida quente no valor simbólico de R$ 0,50. Programa é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em parceria com a prefeitura, por meio da Secretária Municipal de Assistência Social.

A tenda do Café fica no calçadão da Avenida Cardoso Moreira, próximo à Concha Acústica e atende de segunda a sexta-feira, das 06h30 às 09h. Ao participar do lançamento, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) ressaltou o programa como muito importante para os itaperunenses.

“Entendo que as pessoas precisam iniciar o dia com uma boa alimentação e com esse preço simbólico, essa primeira refeição do dia, vai ajudar a muita gente”, disse Alfredão, acentuando: “sem dúvida alguma, trata-se de um programa excelente para a nossa cidade”.

O objetivo do programa é promover assistência alimentar a trabalhadores, estudantes, idosos e a população em situação de vulnerabilidade, que utilizam os terminais e estações de transporte coletivo de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para realizar longos percursos até o seu destino.

INUNDAÇÕES – Depois de alguns dias de apreensão, por conta da ameaça de o rio Muriaé inundar parte do município, a Defesa Civil informa que o nível está recuando bem desde a manhã desta sexta-feira, chegando a 4,28 na parte da manhã; quanto ao valão da Cehab, o órgão diz que também não há mais risco de transbordo.