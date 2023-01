Projeto é considerado um dos mais importantes do governo itaperunense na área de saúde pública - Foto Decom/Divulgação

Publicado 20/01/2023 13:27 | Atualizado 20/01/2023 14:08

Itaperuna – A política de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) está sendo fortalecida no município de Itaperuna, dentro das propostas visando saúde pública de qualidade definidas pelo prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão).

A iniciativa é desenvolvida por meio da formação ampla dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE); a ação mais recente aconteceu no início da semana, com uma atividade presencial do “Projeto Saúde com Agente”, no auditório do centro administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.

As propostas tiveram apontamentos como orientações com as preceptoras Erika Pinho e Aline Moreira; as pautas foram cumpridas de forma bastante didática e prenderam a atenção dos participantes, que inclusive tiveram oportunidades de esclarecer dúvidas e ampliar o campo de orientações.

O projeto é considerado um dos mais importantes do governo itaperunense do conjunto disponibilizado no setor; foi implantado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ministerio da Saude e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Em postagem no site da prefeitura, o Departamento de Comunicação (Decom) resume que, especificamente, são oferecidos cursos técnicos em “Agente Comunitário de Saúde”, para quem atua no setor; e voltado para “Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias”.