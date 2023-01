Por se tratar de uma espécie silvestre, cachorro do mato não pode permanecer na área urbana - Foto Decom/Divulgação

Publicado 24/01/2023 13:39

Itaperuna – Encontrado e capturado, com armadilha tomahawk, no perímetro urbano de Itaperuna (RJ), nas proximidades do Colégio Agrícola, um cachorro do mato (Cerdocyon thous) foi solto em uma área florestal das Unidades de Conservação de Raposo; o fato aconteceu no último final de semana.

O animal estava saudável e despertou atenção de diversos curiosos, alguns chegando a temer que ele fosse ofensivo; o resgate foi realizado por uma equipe da Secretaria do Ambiente, formada pelo biólogo Marcos Paulo Thomé e o técnico João Wesley Teixeira, também responsável pela soltura.

Através do Departamento de Comunicação (Decom) o biólogo lembra que, por se tratar de uma espécie silvestre, cachorro do mato não pode permanecer na área urbana, “por risco de acidentes, prejuízos à criação de animais domésticos, disseminação de zoonoses (doenças transmitidas dos animais para humanos), entre outros fatores”.

A espécie geralmente tem focinho estreito e comprido, não sendo possível diferenciar macho e fêmea; o corpo mede de 60 a 70 cm, com 22 a 41 cm de cauda e peso variando entre 5,5 a 8,5 kg; o habitat é em pantanal, cerrado, caatinga e regiões de mata fechada; tem comportamento noturno, abrigando-se em tocas e ocos de árvores durante o dia.