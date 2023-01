Alfredão acompanha o andamento das obras no Colibri, ao mesmo tempo em que está atento ao nível do Muriaé - Foto Decom/Divulgação

Publicado 25/01/2023 16:21

Itaperuna – A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Itaperuna (RJ) volta a ficar atenta às chuvas em toda Bacia Hidrográfica do rio Muriaé, que atingiu a cota de transbordo durante a madrugada desta quarta-feira (25), estando no nível atual de 4,34cm; nas últimas 24 horas choveu 61,8 mm.

Um trecho da Avenida Francisco Sá Tinoco (Beira Rio) já foi atingido pelas águas, sem, no entanto, ter sido necessário interditar o trânsito; também, a Defesa Civil não recebeu nenhum chamado para atendimento, mas segue de prontidão.

O órgão alerta que, devido às chuvas nas cabeceiras do rio e no município, há possibilidade de o nível aumentar até a próxima sexta-feira; a orientação à população ribeirinha e que fique e, em caso de necessidade, lique para o número do WhatsApp 3824-6334, ou se cadastre ao serviço de alerta SMS pelo número 40199.

A determinação do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) é que a Defesa Civil mantenha prontidão de 24 horas enquanto prevalecer a ameaça de transbordo; enquanto isso, as obras de infraestrutura, em parceria com o governo estadual, continuam no bairro Colibri.

O prefeito está acompanhando de perto e, por meio do Departamento de Comunicação (Decom), assinala que o bairro está passando por uma verdadeira renovação: “com a parceria entre a prefeitura e o Estado, toda a região do Colibri passará por um amplo trabalho de infraestrutura com direito a pavimentação, rede de esgoto, calçamento”. Ontem (24) Alfredão vistoriou mo andamento do projeto.