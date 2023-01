Secretário major Luz diz que famílias desalojadas foram removidas para abrigos e casas de familiares - Foto Decom/Divulgação

Publicado 26/01/2023 12:38

Itaperuna – “A situação é muito traumática, neste momento, na nossa cidade, diferente do que ocorreu há cerca de duas semanas”. Desta forma, o secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública de Itaperuna (RJ), major Aloisio de Freitas Luz, aponta a atual situação das cheias do rio Muriaé, que desde ontem está em processo de transbordo no município.

O nível do rio chegou a 4,98 cm durante a madrugada desta quinta-feira (26), mas com a redução das chuvas na cabeceira e no próprio município, está diminuindo – a última medição feita por volta das 10h, já aponta 4,92 cm; ainda assim, o major Luz afirma que o quadro permanece preocupante.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que, provavelmente, continuará chovendo no Noroeste Fluminense até sábado, podendo chegar de 30 a 50 mm por hora em Itaperunana, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O major Luz acredita que, a partir de então, a situação passe a ser favorável.

O acumulado nas últimas 48 horas no município atingiu 70,2 mm; há inúmeras ruas alagadas e famílias desalojadas, algumas removidas para casas de familiares e outras acolhidas em abrigos improvisados pela prefeitura; o trânsito na Avenida Senador Francisco Sá Tinoco (Beira Rio) está com um trecho interditado, assim como algumas ruas próximas do centro da cidade.

O acesso ao Centro de Saúde Dr. Raul Travassos está impedido; o governo divulgou nota esclarecendo que, também “não haverá atendimento nesta quinta-feira à população nas seguintes unidades: Centro Administrativo; Centro de Atendimento da Doença de Alzheimer e Parkinson; Farmácia Básica; Farmácia de Componentes Especializados; Serviço Social de Mandado Judicial; Vigilância Sanitária; Vigilância Ambiental”.

No caso da Unidade de Saúde da Família de Retiro do Muriaé, a orientação é que está funcionando na Escola Estadual José Garcia; quanto às consultas agendadas para hoje no Centro de Saúde, serão remarcadas, automaticamente.

A região mais atingida foi o distrito de Retiro do Muriaé, onde a maioria das famílias prejudicadas foram levadas pela equipe da Secretaria de Obras para alojamento improvisado no Colégio Estadual José de Freitas.

A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação providenciou as ações, orientada pelo prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão). O major Luz destaca que a Defesa Civil, no bairro Aeroporto, volta fazer atendimento presencial 24h e orienta a quem precisar ligar para o número do WhatsApp 3824-6334 ou se cadastre ao serviço de alerta SMS pelo número 40199.