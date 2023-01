Vários pontos ficaram repletos de barro e água da chuva, agravado pelo transbordo do rio Muriaé - Foto Decom/Divulgação

Vários pontos ficaram repletos de barro e água da chuva, agravado pelo transbordo do rio Muriaé Foto Decom/Divulgação

Publicado 27/01/2023 17:49

Itaperuna – Paralelo ao socorro prestado às famílias atingidas pelo temporal – que foram removidas para casas de familiares e abrigos improvisados -, a prefeitura de Itaperuna de Itaperuna está desenvolvendo ações nos pontos mais afetados.

Vários pontos da cidade ficaram repletos de barro e água da chuva, agravado pelo transbordo do rio Muriaé em algumas delas; a normalidade está sendo providenciada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras; desde quarta-feira (25) as equipes realizam trabalhos de limpezas das ruas e bueiros.

As demandas são cumpridas, seguindo o cronograma estabelecido pela secretaria em situações de emergência: “o bairro Aeroporto; estrada da Vargem e a estrada que liga o bairro Vinhosa ao bairro Aeroporto já foram atendidos”, aponta o secretário de e Obras, Alexandre Pereira da Silva.

“Direcionamos grande parte da equipe para a limpeza da cidade por esses dias, sempre priorizamos a retirada de barro das ruas, de bueiros e mato após período de chuvas”, afirma Alexandre Pereira; as obras de infraestrutura também continuam.