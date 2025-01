Os Cascas-Grossas da Lei como são chamados os policiais de Itaperuna-RJ - 29º

Publicado 17/01/2025 12:07 | Atualizado 17/01/2025 12:18

Itaperuna- Agentes de uma Patamo-Patrulhamento Tático Móvel, da 2ª Seção, Setor Charlie, supervisionados pelo Estado Maior do 29º BPM, deram um bote no final da manhã desta sexta-feira em um comércio ilegal de drogas no Bairro Guaritá.

Cerca de 35 mil reais em entorpecentes foram apreendidas, e um dos empreendores fora-da-lei estava registrado em um mandado de prisão aberto, somando-se ao recente flagrante.

O comandante do 29º BPM-Batalhão de Polícia Militar, coronel Fabiano dos Santos Souza, disse que as atividades da unidade são precedidas de levantamentos do Setor de Inteligência, além da análise de outros fatores como denúncias de populares e da constante vigília e disposição estratégica da tropa, além de agradecer a sintonia existente com o delegado titular da 143ª DP Itaperuna, Eduardo Teixeira, e toda a equipe da Polícia Civil.

Quantidade chamou a atenção no balcão da 143ª DP Itaperuna-RJ 29º

NinoBellieny