Secretária de Educação de Itaperuna-RJ, Cláudia BoechatArquivo Familiar

Publicado 19/01/2025 18:46

Itaperuna- Os aprovados pelo último concurso público da Secretaria Municipal de Educação, feito no ano passado, serão chamados em breve.

A titular da pasta, a professora Cláudia Bochaet, disse "que a gestão está tomando todas as medidas necessárias para garantir a efetivação das convocações".



A convocação vai ser feita dentro das demandas das escolas, e das prioridades da Secretaria, com a atual gestão municipal, "reforçando o compromisso com a eficiência e transparência na administração pública", conforme nota do Decom-Departamento de Comunicação da Prefeitura.

