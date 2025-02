Ilstrativa - Copilot NnBllny

Publicado 04/02/2025 11:27

Itaperuna- A maior cidade do Noroeste é a que mais gerou empregos na região, com 534 vagas, segundo dados da Retratos Regionais, plataforma da Firjan-Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

O estado do Rio de Janeiro criou 145.240 empregos formais em 2024, o segundo melhor resultado do Brasil. O levantamento feito pela Firjan, é baseado no Caged- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Bom Jesus do Itabapoana ficou em segundo lugar na Região Noroeste, com 472 novas vagas abertas. Santo Antônio de Pádua, Itaocara e Natividade também se destacaram um total de 526 novos postos.



Dentre as atividades que mais geraram empregos na região, estão o atendimento hospitalar, comércio varejista- com predominância de produtos alimentícios- seguida por atividades de serviços administrativos.



NinoBellieny