José Roberto Marques e Anderson Souza, de Itaperuna-RJFoto Matheus Claudino

Publicado 22/01/2025 10:36 | Atualizado 22/01/2025 10:39

Itaperuna- O itaperunense e administrador de empresas Anderson Souza, é um dos autores do livro Mentalidade de Sucesso, lançado terça-feira (21) na sede do IBC-Instituto Brasileiro de Coaching, em São Paulo-SP.

Anderson, fundador da startup Wi Saúde e subsecretário de Industria e Comércio de Itaperuna, comentou: "É uma honra fazer parte desse projeto, e contribuir com o desenvolvimento pessoal de tantas pessoas. Acredito que uma mentalidade de sucesso seja fundamental para alcançarmos nossos objetivos e realizar sonhos".



O livro Mentalidade de Sucesso, criado por José Roberto Marques, dirigente-fundador do IBC, é um livro com histórias e estratégias práticas para objetivos ambiciosos.



Durante o lançamento os coautores abordaram os respectivos capítulos, trocaram experiências, e ampliaram a rede de contatos com especialistas e entusiastas do desenvolvimento pessoal.



