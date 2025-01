Ghost Rider, o Motoqueiro Fantasma, Nicholas Cage 2007 - Marvel Studios

Publicado 21/01/2025 10:09

Itaperuna- Uma vítima deu entrada no HSJA-Hospital São José do Avahy, desta vez com um tiro no peito, ele tinha passado pela Rua Coronel José Bastos no Bairro Aeroporto, quando dois motoqueiros em uma só moto dispararam contra ele, acertando o peitoral.

Geralmente este tipo de crime é cometido por quem está na garupa, tendo óbvias facilidades, e estão sendo chamados na região, de "motoqueiros fantasmas", uma referência ao filme de mesmo nome, da Marvel Comics, estrelado por Nicholas Cage em 2007.



Em operação recente do 29º BPM. um deles foi preso por um outro homicídio ocorrido no Centro da cidade. Os motoqueiros fantasmas estão na mira da polícia.





NinoBellieny