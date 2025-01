Ilustração - Meta IA por NnBllny

IlustraçãoMeta IA por NnBllny

Publicado 24/01/2025 18:42 | Atualizado 24/01/2025 19:38

Itaperuna-A Prefeitura divulgou nesta sexta (24) a data de quando será publicado o edital de convocação para o concurso público da Educação: 21 de fevereiro próximo.

Processo Seletivo Simplificado Temporário

As ações incluem também um chamamento para contrato em regime emergencial quando vão ser convocados os candidatos que passaram nos primeiros lugares, para as principais necessidades da Rede Municipal de Ensino no primeiro semestre deste ano letivo, em um processo seletivo simplificado temporário.



A partir desta sexta-feira (24), os professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e os mediadores, receberão chamadas telefônicas da Secretaria de Educação de Itaperuna.

Os convocados vão assinar um contrato de regime temporário, cuja duração é de 5 meses e 15 dias, e assim preencherão as necessidades da Rede Municipal durante este primeiro semestre letivo de 2025.

A chamada é prioritária para os professores aprovados nas primeiras colocações do concurso, garantindo o funcionamento das escolas no início do ano letivo.



Caso algum dos aprovados seja chamado para o contrato temporário, mas não possa assumir, continuará com a vaga garantida por meio do Edital de Convocação na data devida.



E no dia 21 de fevereiro de 2025 será publicado o Edital de Convocação dos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação, respeitando as regras, datas e prazos, como previsto no edital do concurso, dentro das necessidades e prioridades da Rede Municipal de Ensino.



Atenção para o calendário



24/01/2025: Início das ligações telefônicas para contratação emergencial de concursados.



21/02/2025: Publicação do Edital de Convocação dos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação.







NinoBellieny