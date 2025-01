Munições e uma submetralhadora - ATP

Munições e uma submetralhadoraATP

Publicado 29/01/2025 09:48

Itaperuna- Em operação no Morro do Corone, Bairro Matinada, os policiais do 29º BPM surpreenderam quatro sujeitos em uma construção abandonada, dois adolescentes, mais um de 18 anos e outro de 25, este oriundo do Tocantins.

O tocantinense portava um cinturão de uso da Polícia Militar, e além disto, foram apreendidos 14 tabletes de maconha, nove frascos de cheirinho da loló, 91 sacolés de cocaína, dois municiadores, e 789 reais.

Os dois maiores de idade foram fichados por tráfico e associação para o mesmo fim, os dois menores em fato análogo, e permaneceram disponíveis para a Polícia Civil na 143ª DP.



Prisões no Distrito de Boa Ventura

Outras quatro pesssos já tinha sido detidas pelas polícias Militar e Civil, em operação de busca e apreensão, quando uma submetralhadora, três revólveres 38, munições variadas e vasta quantidade de drogas

Foram autuados e ficaram na 143ª DP em tráfico, associação ao mesmo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os casos foram respectivamente no sábado (25) e segunda (27).





NinoBellieny