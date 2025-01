O Uno em chamas no Bairro Matadouro, Itaperuna-RJ - ATP

O Uno em chamas no Bairro Matadouro, Itaperuna-RJATP

Publicado 31/01/2025 09:34 | Atualizado 31/01/2025 09:35

Itaperuna- Um Fiat Uno foi tomado pelo fogo na manhã de quinta-feira (30), no Bairro Matadouro, perto da Ponte do Frigorífico.

Moradores tentaram debelar as chamas, até a chegada de uma equipe do 21º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar/Itaperuna. O incêndio destruiu o veículo, felizmente não houve vítimas. Ainda não se sabe o que causou o sinistro.



NinoBellieny com informações de JorgeLuiz

Bombeiros debelaram o fogo ATP