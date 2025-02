Professor Márcio Caldas - ArquivoNB

Publicado 05/02/2025 11:01 | Atualizado 05/02/2025 11:02

Itaperuna- Golpistas digitais têm usado a imagem de advogados conceituados para aplicar fraudes. Eles criam perfis falsos, e enviam mensagens de WhatsApp, e-mails e outros sistemas, com documentos supostamente oficiais, pedindo dinheiro ou informações sigilosas. As vítimas, acreditando na autenticidade do contato, acabam se envolvendo em transações fraudulentas ou fornecendo dados sensíveis.

Na noite desta quarta-feira (5)às 20 horas, o professor de Direito na Unig-Universidade Iguaçu Campus V, Itaperuna, e também delegado de Polícia Civil do Estado do Rio, Márcio Caldas, os colegas Lucas Martins, advogado criminalista, professor, e Luiz Otávio Sales, promotor de Justiça do RJ, mestre em Direito, falam sobre os recentes de estelionatários digitais; regulação de plataformas, e outros assuntos relacionados.

A iniciativa é do grupo Engajados na Prática com a conversa sendo transmitida pela plataforma Zoom. O link é este AQUI

Lucas Martins, Márcio Caldas e Luis Otávio Sales Print