Ilustrativa - IA @ninobellieny

IlustrativaIA @ninobellieny

Publicado 06/02/2025 10:56 | Atualizado 06/02/2025 11:36

Itaperuna- O Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação do município sofreu um ataque de hackers- segundo a nota- causando o cancelamento da prova online. Em comunicado oficial emitido nesta quinta-feira (6) a Prefeitura de Itaperuna explica o ocorrido. Confira:

Nota de esclarecimento



A Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna comunica a todos os candidatos do Processo Seletivo Simplificado Emergencial para Pessoal de Apoio (PSS) – SEMED 001/2025, que, apesar do cancelamento da etapa da prova on-line - em virtude do ataque criminoso ocorrido aos servidores de serviço de acesso as provas, seguiremos com o PSS em cumprimento da legalidade, publicidade e transparência do processo seletivo.



Portanto, CONVOCAMOS a todos os candidatos para comparecerem ao Centro Poliesportivo de Itaperuna, para apresentar seus currículos. Eles devem ir até a quadra coberta do Poliesportivo, neste dia 6 de fevereiro, de 10 às 20h.



Dessa forma, daremos continuidade ao processo seletivo simplificado.

Prefeitura de Itaperuna

@ninobellieny