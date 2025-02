Exemplares de Cannabis sativa apreendidos pela PM - FotoJorgeLuiz

Exemplares de Cannabis sativa apreendidos pela PMFotoJorgeLuiz

Publicado 06/02/2025 17:17 | Atualizado 06/02/2025 17:18

Itaperuna- Em operação realizada na manhã desta quarta-feira (5), policiais do 29º BPM, apreenderam quatro pés de maconha e um tablete da mesma substância em uma residência localizada na Rua Frei Henrique de Coimbra, no Bairro Boa Fortuna.



A ação foi realizada após uma denúncia anônima que apontava a presença de pés de maconha na residência. Ao chegar ao local, os agentes foram recebidos pela mãe do suspeito, que permitiu as buscas.



O pé de maconha, conhecido cientificamente como Cannabis sativa, é uma planta da família das Cannabaceae, utilizada tanto para fins medicinais quanto recreativos. A planta contém compostos psicoativos como o THC-tetrahidrocannabinol, e o CBD-cannabidiol, responsáveis pelos efeitos alteradores de humor e analgésicos.

No Brasil, o cultivo da Cannabis sativa para fins recreativos é proibido pela Lei de Drogas nº 11.343/2006. Especificamente, o Artigo 28 desta lei trata da produção, comercialização e porte de drogas ilícitas, incluindo a Cannabis sativa. O cultivo para uso medicinal é regulamentado pela ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária e requer autorização específica.



O jovem suspeito foi identificado e enquadrado por uso e consumo de drogas na 143ª DP Itaperuna, e foi liberado depois do registro de ocorrência.





@ninobellieny