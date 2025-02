Sala de aula - ATP

Publicado 09/02/2025 11:37

Itaperuna- No próximo dia 13, acontece a a inauguração do Colégio Liverpool, instituição cujo foco pedagógico é o aprendizado imersivo de inglês. Localizado nas dependências onde foi o Colégio de Aplicação, no Bairro Aeroporto, o empreendimento representa um investimento significativo na Educação e no desenvolvimento do município.



O colégio é conduzido pelo Grupo Unig e pelo educador Marcelo Maia Vinagre, nomes com experiência no setor educacional, e traz também novas oportunidades de emprego para a região.



"A nossa proposta é que os alunos vivenciem o idioma em situações reais e interativas, conectando o aprendizado com suas experiências diárias", explica Marcelo Maia Vinagre.



A cerimônia de inauguração está marcada para as 19 horas do próximo dia 13, e vai ter a presença de autoridades locais, educadores e pais de alunos.

