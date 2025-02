Material ilegal apreendido - 29

Publicado 09/02/2025 11:25

Itaperuna- Uma operação meticulosamente planejada e executada pelo 29º BPM culminou na prisão de três indivíduos na conhecida “Favelinha do Claudão”, localizada no Bairro Surubi. A ação mobilizou diversas unidades da polícia, e resultou na apreensão de armas de fogo, drogas e equipamentos usados na comunicação entre os criminosos. A ação se desenrolou na sexta-feira (7).



Os policiais militares conseguiram apreender uma pistola 380 e um revólver 38, ambos municiados. Além das armas, foram encontrados entorpecentes e materiais utilizados para endolar drogas, bem como rádios transmissores. Esse material estava em posse dos três indivíduos detidos, evidenciando envolvimento com atividades ilícitas.



Os acusados foram encaminhados para a 143ª Delegacia de Polícia, onde foram formalmente autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. As autoridades destacaram que os suspeitos permanecerão presos enquanto aguardam o andamento do processo judicial.



A operação foi aclamada como um sucesso pelas autoridades locais, que ressaltaram a importância de ações como essa no combate ao crime organizado e na promoção da segurança pública. O comandante do 29º BPM, coronel Fabiano de Souza, destacou que a operação é parte de uma estratégia contínua de repressão ao tráfico de drogas e à violência na região:



“Nossa missão é garantir a segurança da população e desarticular organizações criminosas que atuam em nossa cidade. Operações como a de hoje são essenciais para mostrar que estamos atentos e prontos para agir contra qualquer atividade ilegal,” ressaltou o comandante.





NinoBellieny