Publicado 07/02/2025 12:26

Itaperuna- A madrugada desta sexta-feira (7) foi marcada por um episódio de violência em Boa Ventura, distrito itaperunense. Uma garota de 23 anos, residente em Bom Jesus do Itabapoana, foi vítima de uma tentativa de homicídio, sendo alvejada com cerca de nove tiros.



De acordo com testemunhas, os criminosos se aproximaram sorrateiramente da casa onde a jovem estava e, ao chegar na janela, efetuaram vários disparos de arma de fogo. O cenário desolador refletiu o terror vivido pela vítima naquele momento.



Rapidamente uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e a jovem foi encaminhada ao Hospital Municipal de Italva, cidade mais próxima do distrito. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária a transferência urgente para o Hospital São José do Avaí, Itaperuna, onde ela continua lutando pela vida.



No local do crime policiais militares encontraram cápsulas de munição de 9mm e calibre 38, evidenciando a violência empregada pelos agressores. As autoridades agora intensificam as buscas por pistas que possam levar à identificação e prisão dos responsáveis pelo ataque. O caso foi registrado na 143ª Delegacia de Polícia, e está sendo investigado como tentativa de assassinato.







