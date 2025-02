Prefeito Nel Medeiros discursa na inauguração do Liverpool - FotoNinoBellieny

Publicado 14/02/2025 10:46 | Atualizado 14/02/2025 11:45

Itaperuna- Durante a inauguração de um colégio da rede privada de ensino no Bairro Aeroporto, do Grupo Educacional Unig, na noite de quinta-feira (13) o prefeito Nel Medeiros disse durante discurso que, as dívidas acumuladas de todas as gestões passadas da prefeitura local devem passar de meio bilhão de reais. Os levantamentos ainda não foram concluídos e todos serão comprovados, segundo ele.

Na cerimonia de entrega ao público do Colégio Liverpool, a fala do prefeito chamou a atenção de uma audiência repleta de pais de alunos, empresários e políticos itaperunenses, como José Luiz Fernandes Molina, ex-vereador; Elias Meiber, ex-vice-prefeito; Thiago Lopes, secretário de Governo/interino de Educação; Angelo Lorenzini, advogado/jornalista/ex-vice-prefeito do Campus V Unig; Eugênio Carlos Tinoco, CEO do HSJA-Hospital São José do Avai; Vinicius Raunheitti, um dos gestores da Unig e anfitrião da festa; Marcelo Mocarzel, gestor do colégio; Igor Ayala; Cláudia Tostes, presidente da OAB Subseção 11ª; Marcus Vinícius, ex-prefeito, Elias Daruis, cirurgião dentista, Cristiano Bândoli, procurador- geral da Prefeitura de Itaocara e representantes do 29º BPM dentre outras personalidades.



