O juiz Rafael Santana Garcia, o ex-presidente Demétrio Filho, e o capitão médico BM, Agostinho Boechat Neto ouvem o discurso da presidente da 11ª Subseção OAB, Cláudia Tostes - Foto Gabriel Clalp

O juiz Rafael Santana Garcia, o ex-presidente Demétrio Filho, e o capitão médico BM, Agostinho Boechat Neto ouvem o discurso da presidente da 11ª Subseção OAB, Cláudia TostesFoto Gabriel Clalp

Publicado 11/02/2025 11:56 | Atualizado 11/02/2025 12:01

Itaperuna- A noite de segunda-feira (10) foi histórica para a advocacia da região, com a posse de Cláudia Jales Tostes como presidente da 11ª Subseção da OAB- Ordem dos Advogados do Brasil, a primeira mulher a comandar a entidade representativa dos municípios de Itaperuna e Laje do Muriaé. A cerimônia foi na sede da Casa da Advocacia, reunindo a classe, autoridades políticas, judiciárias e convidados.



Cláudia comentou: “É uma honra imensa assumir essa responsabilidade. A advocacia é uma profissão essencial para a justiça e a democracia, e queremos fortalecer nossa subseção, garantindo apoio, qualificação e união para todos os advogados da região. Esse é um momento de transformação e representatividade, e estamos prontas para trabalhar com dedicação e comprometimento.”



A nova diretoria assume com a missão de fortalecer a atuação da OAB na região, promovendo mais suporte aos advogados e incentivando o debate sobre temas relevantes para a categoria. Dentre os convidados da mesa de honra, estavam Rafael Santana Garcia. juiz da Vara de Família, infância, da Juventude e do Idoso, da Comarca de Itaperuna, o coronel Fabiano de Souza, comandante do 29º BPM, a diretora do Ieprev-Instituto de Estudos Previdenciários, Líliam Simões, os ex-presidentes da 11ª Subseção, Láercio Andrade, Demétrio Filho, Adail Branco, e o recente, Arthur Rodrigues.



NinoBellieny