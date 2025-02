Convite - OAB 11ª Seccional

Publicado 10/02/2025 18:27

Itaperuna- Na noite desta segunda-feira (10) a 11ª Subseção da OAB- Ordem dos Advogados do Brasil realiza a solenidade de posse da Diretoria e do Conselho para o triênio 2025/2027. A cerimônia vai ser na Casa da Advogado, BR 356, KM 1,5, Saída Norte, Bairro Cidade Nova, com a presença de figuras ilustres do cenário jurídico e político local.



Composição da nova diretoria



Presidente: Cláudia Jales Tostes



Vice-Presidente: Viviane Carneiro Lacerda Meleep



Secretária-Geral: Valcelane de Souza Coelho Vial Avila



Secretário-Geral Adjunto: Matheus da Silva Coutinho



Tesoureiro: Arthur Martins Ramos Rodrigues



Durante a solenidade, a presidente Cláudia Jales Tostes, experiente como vice-presidente da 11ª Subseção Itaperuna/Laje do Muriaé, por dois mandatos consecutivos, vai destacar os desafios e responsabilidades do cargo, enfatizando a importância da união entre os advogados para fortalecer a instituição e garantir a justiça.



A nova gestão já planeja diversas iniciativas, incluindo programas de capacitação para advogados e projetos de assistência jurídica para comunidades vulneráveis.







