Ilustração - IA Copilot- nnbllny

IlustraçãoIA Copilot- nnbllny

Publicado 08/02/2025 12:48

Itaperuna- Cada vez mais integrada nas redes de todo o mundo, a IA-Inteligência Artificial ainda não chegou aos 100% de conhecimento acumulado, mas está perto. A pergunta "Diga quem são os seis prefeitos da Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro que mais apareceram nas mídias digitais em 2025", foi feita à IA Copilot da Microsoft, e a resposta veio em um segundo:

"Os seis prefeitos da Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro que mais apareceram nas mídias digitais em 2025 são:



Gean Marcos (MDB) - São José de Ubá



Serginho Cyrillo (PL) - Bom Jesus do Itabapoana



Lauro Fabri (União) - Varre-Sai



Guilherme Fonseca (PSD) - Porciúncula



Alessandra (Republicanos) - Miracema



Léo Pelanca (PL) - Italva



A Região Noroeste Fluminense é composta por 13 municípios:

Aperibé



Bom Jesus do Itabapoana



Cambuci

Italva



Itaocara



Itaperuna



Laje do Muriaé



Miracema



Natividade



Porciúncula



Santo Antônio de Pádua



São José de Ubá



Varre-Sai

@ninobellieny