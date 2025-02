K.S.R. está preso por abusar sexualmente da sobrinha de 5 anos de idade - 143ª DP

Publicado 12/02/2025 12:21 | Atualizado 12/02/2025 12:27

Itaperuna- Na manhã des terça-feira (11), agentes da 143ª Delegacia de Polícia/ Itaperuna, liderados pelo delegado titular Carlos Augusto Guimarães da Silva, prenderam em flagrante K.S.R. acusado de abuso sexual contra a própria sobrinha de cinco anos.



O alerta foi dado pela mãe do infrator e avó da vítima, que presenciou o crime no final da madrugada. Ao ser confrontado, K confessou o ato para a própria mãe. Em depoimento, a testemunha ocular relatou também um abuso sexual anterior envolvendo as mesmas partes, ressaltando a gravidade das ações de K.S.R.



A vítima foi submetida a exame de corpo de delito e acompanhamento pelo Conselho Tutelar. Após o cumprimento dos procedimentos legais, o rapaz vai ser encaminhado ao sistema prisional, à disposição da justiça para audiência de custódia.



A Polícia Civil pede a colaboração da população para tornar Itaperuna uma cidade mais segura. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 143ª DP, pelo número 22- 98831-8027. O sigilo é garantido.

