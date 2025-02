Professora Cláudia Boechat - ArquivoFamiliar

Publicado 13/02/2025 15:42

Itaperuna- Na próxima semana, educadores e mediadores escolares terão uma oportunidade única. No dia 22 de fevereiro, a Primeira Igreja Batista de Itaperuna (PIB) será o palco de um curso gratuito de mediação escolar, ministrado pela professora Cláudia Boechat.



Promovido pela Helpers Education, o evento visa capacitar profissionais das redes pública e privada de ensino da região. O curso, que ocorrerá das 8h às 15h, abordará técnicas e estratégias para a mediação de conflitos no ambiente escolar.



Cláudia Boechat compartilhará conhecimentos e práticas com os participantes, contribuindo para a formação de mediadores escolares mais preparados para enfrentar os desafios do dia a dia.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente na Primeira Igreja Batista de Itaperuna, chance gratuita para quem quer aprimorar habilidades e promover um ambiente escolar harmonioso e colaborativo.





NinoBellieny