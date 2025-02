Parte do equipamento de vigilância apreendido - P2

Publicado 16/02/2025 13:49

Itaperuna- Na tarde da última sexta-feira, policiais militares, seguindo um estudo do comando do 29º BPM, com diretrizes operacionais da equipe de Inteligência e apoio da 143ª DP Itaperuna, apuraram informações sobre um ponto de comércio ilegal de drogas e o funcionamento de uma central de monitoramento na rua Francisco Soares da Costa, no bairro Fiteiro.



Ao chegar ao local, os policiais identificaram dois suspeitos armados que estariam monitorando as ruas com câmeras e praticando o tráfico, porém quando as equipes chegaram, os suspeitos já haviam fugido.



Na central foram encontrados: dois revólveres 32, munições, 12 tabletes de maconha, um pinote de cocaína, seis câmeras de vigilância, roteador, DVR e outros componentes eletrônicos, que chamaram a atenção pela sofisticação.



O material apreendido foi apresentado na 143ª DP Itaperuna. Os dois suspeitos, já conhecidos pela prática de crimes, serão investigados conforme o Art. 33 da Lei 11343/06. Todo o material ficou apreendido aos cuidados da 143ª DP.





NinoBellieny