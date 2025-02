A tropa da lei:policiais civis e militares preparados e motivados - Foto JorgeLuiz

Publicado 15/02/2025 12:43 | Atualizado 15/02/2025 12:45

Itaperuna- Em mais uma investida bem-sucedida contra a violência, os policiais civis da 143ª DP liderados pelo delegado titular Carlos Augusto Guimarães da Silva, do delegado adjunto Gabriel Ramos Souza, e os militares do 29º BPM, cumpriram mandados judiciais de busca domicilia, apreensão de adolescentes, e capturaram suspeitos de um duplo homicídio.



Os detidos estavam sendo pacientemente investigados pela execução sumária da advogada Maria Letícia Miccichelli Gonçalves e do amigo dela, José Fabiano Abreu Vieira Coutinho, em 28 de dezembro de 2024.



O menor M.C.S.J. confessou ser o autor dos disparos que vitimaram Maria Letícia e José Fabiano, usando pistolas calibres 380 e 45. Ele ainda não revelou onde escondeu as armas usadas no crime, a possibilidade de pertencerem a outras pessoas é considerada pelos agentes da lei.



O outro envolvido, G.O.S.R, ajudou a amarrar e amordaçar as vítimas, além de dirigir o veículo que as levou ao local da execução.



Após os homicídios, eles tentaram incendiar o veículo, mas desistiram ao terem gasolina suficiente.



A motivação dos assassinatos foi revelada por M. C.S. J., que abordou as vítimas enquanto se drogavam, e descobriu no celular de Maria Letícia mensagens para membros de um grupo de traficantes rivais, caracterizando a crueldade dos crimes.



Durante as buscas, uma grande quantidade de drogas foi encontrada na casa de M.C.S.J., confirmando sua participação no tráfico de drogas local.



Após os procedimentos formais, os adolescentes infratores serão apresentados ao Ministério Público e à Vara da Infância e da Juventude de Itaperuna-RJ, e posteriormente encaminhados para a unidade de internação apropriada. A operação aconteceu ao amanhecer da quinta-feira (14).



A Polícia Civil pede a colaboração da população, e denúncias devem ser feitas pelo WhatsApp da 143ª DP – Itaperuna: 22-98831-8027, com garantia de anonimato.

NinoBellieny