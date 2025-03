Camionete Ford-F-100, da década de 1950, em uma das edições do Passeio de Carros Antigos de Raposo, distrito de Itaperuna-RJ - Foto- Hotel Raposo

Publicado 20/03/2025 10:50 | Atualizado 20/03/2025 10:54

Itaperuna- O distrito itaperunense de Raposo, única estância hidromineral do estado do Rio, é o cenário de um dos maiores encontros de colecionadores de carros antigos do Brasil, realizado anualmente, e está prestes a ganhar um reconhecimento histórico ao ser inserido no Calendário Oficial de Eventos do estado.

A proposta, de autoria do deputado Jair Bittencourt (PL), foi aprovada pela Assembleia Legislativa na terça-feira (18), e aguarda a sanção do governador Cláudio Castro (PL).

O passeio atrai amantes do antigomobilismo de diversas partes do Brasil, sendo mais do que uma exposição de carros antigos. É uma celebração de história, cultura e a paixão por veículos que fazem parte da memória de milhares de pessoas.

Segundo o deputado Jair Bittencourt, são reunidos cerca de 1.500 expositores, e Raposo recebe aproximadamente 25 mil visitantes ao longo de três dias de festa: “Isso não só fortalece a economia local, mas também dá visibilidade à marca criada pelo evento, com produtos como bonés e troféus que simbolizam esse movimento cultural”, disse o parlamentar.



Mais do que um hobby, o antigomoblismo preserva a memória automotiva e desperta nostalgia em diversas gerações. Veículos clássicos, como os Fuscas, Chevrolets, e Cadillacs, trazem consigo histórias de um passado cheio de charme e afetividade.

Além do valor cultural, o evento é uma alavanca para a economia local. Durante a mostra, Raposo vive uma intensa movimentação de turistas, que lotam hotéis, restaurantes e lojas. Bittencourt revelou planos de ampliar as experiências dentro do encontro, como a oferta de café e cerveja artesanal.