Publicado 24/03/2025 10:24

Itaperuna-Dois furtos ocorreram no mesmo supermercado localizado na Rua Vinhosa, no bairro de mesmo nome, no sábado (22). O primeiro foi registrado pela manhã, próximo das 11 horas, quando um indivíduo foi detido. O segundo ocorreu à tarde, por volta das 16 horas, com outro infrator também detido. Um deles tentou fugir, mas foi perseguido por um funcionário e alcançado nas proximidades do Colégio Estadual Chequer Jorge.

As mercadorias subtraídas, incluindo cortes de picanha, contrafilé e uma máscara capilar, foram recuperadas. A polícia investiga a possibilidade de que os envolvidos tenham cometido delitos semelhantes anteriormente. Em ambos os casos, as câmeras de vigilância registraram as furtos,



Os dois foram encaminhados à 143ª DP, e autuados pelo crime de furto a estabelecimento comercial, previsto no artigo 155 do Código Penal que, estabelece pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, dependendo das circunstâncias do crime. Neste domingo pela manhã, os infratores foram transferidos ao sistema prisional e serão apresentados em audiência de custódia nesta segunda-feira (24).

